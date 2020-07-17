В Луганской области задержали организатора "референдума": Им оказался экс-чиновник

На фото - Олег Царев, Валерий Болотов и Андрей Андреев Фото из открытых источников

Мужчина ранее возглавлял управление транспорта Луганского горсовета

В Северодонецке, Луганская область, задержали одного из ключевых организаторов антиконституционного "референдума" по созданию так называемой "ЛНР". Им оказался бывший украинский чиновник, который работал на руководящих должностях в органах внутренних дел и возглавлял управление транспорта Луганского горсовета. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Как отмечается, весной 2014 года злоумышленник присоединился к незаконным вооруженным формированиям и стал активным участником антиукраинских митингов в областном центре. Позже задержанный получил должность так называемого "председателя координационного народного совета Луганской области".

По данным следствия, мужчина принимал активное участие в организации и проведении в регионе антиконституционного "референдума" 2014 года относительно создания "ЛНР". Однако, после того, как его оттеснили от руководящих должностей в так называемой "республике", мужчина начал заниматься бизнесом на неподконтрольной территорий.

"Впоследствии он осознал отсутствие каких-либо перспектив в так называемой "ЛНР", решил получить загранпаспорт, приобрести недвижимость и легализоваться на контролируемой правительством территории Украины. В ходе тщательно спланированной операции сотрудники СБУ установили место нахождения злоумышленника в Северодонецке", — отметили в Службе безопасности.

Сейчас фигуранту сообщено о подозрении по части 2 статьи 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенное представителем власти, или повторно, или по предварительному сговору группой лиц, или соединенное с разжиганием национальной или религиозной вражды) Уголовного кодекса Украины. Бывшему чиновнику грозит до 10 лет лишения свободы.

К слову, по данным РБК-Украина, речь идет о Андрее Андрееве, которого в 2010 году назначили руководителем управления транспорта Луганского горсовета. В "ЛНР" Андреев находился на должностях в так называемом "министерстве транспорта".

Напомним, примерно месяц назад в городе Светлодарск Донецкой области контрразведка Службы безопасности Украины задержала бывшего сотрудника милиции, который стал агентом "ЛНР" и собирал военную информацию.