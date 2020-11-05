В Луганской области задержали диверсанта, причастного к подрыву мостов на Донбассе в 2014 году

Злоумышленник находился в составе НВФ, которые взорвали 5 мостов

В Луганской области правоохранители задержали местного жителя, бывшего члена диверсионной группы так называемой "ЛНР", причастного к подрыву ряда объектов инфраструктуры Донбасса. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что в 2014 году житель Северодонецка входил в состав диверсионной "группы Бергмана" ("Немца"). Именно эта группировка взорвала пять мостов в Луганской и Донецкой областях и заминировала еще четыре.

С 2018 по 2020 годы правоохранители задержали активных участников группы и ликвидировали несколько заложенных ими схронов. И только один из злоумышленников в течение шести лет скрывался в России.

Недавно украинские спецслужбы установили, что мужчина планирует приехать в Луганскую область по личным делам, но после приезда в Украину его задержали. Сейчас бывшему члену НВФ сообщено о подозрении в совершении преступления, он арестован.

Новости по теме: В Киеве разоблачили одного из главарей подразделения НВФ "ЛНР"

Напомним, недавно в Луганской области задержали члена незаконных вооруженных формирований так называемой "ЛНР", который находился в общегосударственном розыске по подозрению в участии в террористической организации. Мужчина участвовал в боевых действиях против сил АТО/ООС.