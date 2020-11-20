В Луганской области врач требовал 15 тысяч гривен за успешную операцию для онкобольного

Медик требовал деньги также за выписку и лечение

В Луганской области правоохранители разоблачили врача областного онкологического диспансера, который требовал 15 тыс. грн за успешно проведенную операцию и лечение онкобольного. Об этом сообщила пресс-служба Луганской областной прокуратуры.

Отмечается, что мужчина требовал и получил от пациента деньги за успешно операцию, выписку из медицинского учреждения и дальнейшее амбулаторное лечение.

Сегодня, 20 ноября, правоохранители провели обыск в помещении больницы и изъяли полученные медиком денежные средства. Известно, что следственные действия ведутся по статье о подкупе работника предприятия, учреждения или организации. Сейчас решается вопрос относительно сообщения врачу о подозрении и избрании меры пресечения.

Ранее сообщалось, что в Черкассах в одном из медицинских учреждений правоохранители разоблачили хищение 2,4 млн грн бюджетных денег, выделенных на борьбу с COVID-19. В частности, больница закупала средства индивидуальной защиты по завышенной цене.

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Напомним, недавно министр инфраструктуры Владислав Криклий объяснил, почему Кабмин передал "деньги онкобольных" на строительство дорог. По словам министра, эти средства не были своевременно использованы по назначению.