В Луганской области врач требовал 15 тысяч гривен за успешную операцию для онкобольного
Медик требовал деньги также за выписку и лечение
В Луганской области правоохранители разоблачили врача областного онкологического диспансера, который требовал 15 тыс. грн за успешно проведенную операцию и лечение онкобольного. Об этом сообщила пресс-служба Луганской областной прокуратуры.
Отмечается, что мужчина требовал и получил от пациента деньги за успешно операцию, выписку из медицинского учреждения и дальнейшее амбулаторное лечение.
Сегодня, 20 ноября, правоохранители провели обыск в помещении больницы и изъяли полученные медиком денежные средства. Известно, что следственные действия ведутся по статье о подкупе работника предприятия, учреждения или организации. Сейчас решается вопрос относительно сообщения врачу о подозрении и избрании меры пресечения.
Ранее сообщалось, что в Черкассах в одном из медицинских учреждений правоохранители разоблачили хищение 2,4 млн грн бюджетных денег, выделенных на борьбу с COVID-19. В частности, больница закупала средства индивидуальной защиты по завышенной цене.
Напомним, недавно министр инфраструктуры Владислав Криклий объяснил, почему Кабмин передал "деньги онкобольных" на строительство дорог. По словам министра, эти средства не были своевременно использованы по назначению.