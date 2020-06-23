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В Луганской области возле границы с РФ из-за действий контрабандистов погибли 400 утят

Контрабанда утят на границе с РФ МВД Украины

Также из-за действий злоумышленников было повреждено авто пограничников

В Луганской области сотрудники ГПСУ обнаружили ящики с маленьким утятами, которых контрабандой хотели переправить в Россию, однако из-за неблагоприятных условий четыре сотни маленьких животных погибли. Об этом сообщает пресс-служба МВД

Согласно сообщению, 20 ящиков, в которых находились около тысячи маленьких утят, обнаружили пограничники Луганского отряда. 

Во время осмотра ящиков было обнаружено, что около 400 утят не перенесли незаконное перемещение и погибли. Остальных птенцов, которых контрабандой хотели переправить в Россию, пограничники передали на ответственное хранение. 

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Кроме этого, служебное авто с группой реагирования, которая отправилась на место происшествия, натолкнулось на ловушку, скорее всего оставленную контрабандистами. Колесо транспортного средства повредили сваренные металлические штыри – так называемый "еж".

В настоящее время продолжаются мероприятия по установлению лиц, причастных к противоправной деятельности на границе.

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Напомним, недавно во Львовской области на пункте пропуска "Шегини" во время брифинга пограничников журналисты сняли на видео, как двое людей перелезли через забор.

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