В Луганской области во время тушения пожаров пропал военный

По словам министра обороны, не исключено, что он погиб

Пожар в Луганской области ГСЧС

В Луганской области один из военных, которые боролись с пожарами, пропал без вести. Об этом сообщил министр обороны Украины Андрей Таран на брифинге в Северодонецке, передает "Укринформ".

Отмечается, что один из военных, которые помогали спасателям в борьбе с пожаром, сейчас считается пропавшим без вести. По словам министра, не исключено, что военнослужащий погиб.

Кроме того, двое военных, старший лейтенант и сержант получили серьезные ожоги, один из них - до 48% тела. Министр заявил, что пострадавших во время тушения пожаров военнослужащих будет представлено к государственным наградам.

Также известно, что информация об уничтожении огнем якобы большого количества военной техники не соответствует действительности. По данным Тарана, в результате пожаров сгорела одна БМП и один грузовик "Урал".

Напомним, в штабе ООС заявили о привлечении подразделений украинских военных к локализации масштабных лесных и степных пожаров в Луганской области. Во время этого двое украинских военнослужащих получили термические ожоги. Им оказали первую помощь и доставили в военные медицинские учреждения.