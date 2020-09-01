В Луганской области во время пожара сдетонировала взрывчатка, ранен спасатель

Пожарного доставили в больницу

Пожар в Луганской области ГСЧС в Луганской области

Вблизи Станицы Луганской, в Луганской области, во время тушения пожара сдетонировал неизвестный взрывоопасный предмет. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины.

Отмечается, что пожарные тушили травяной настил, во время чего произошел взрыв. В результате инцидента один из спасателей получил ранения. Сейчас известно, что мужчину госпитализировали в местную больницу, его жизни ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины разоблачила в Луганской области схрон с гранатометами и артиллерийскими снарядами. Арсенал был размещен в подземном тайнике недалеко от жилых домов в селе Колядовка Новоайдарского района. В частности, во время обысков следователи обнаружили 2 гранатомета, 66 артиллерийских снарядов, 8 противопехотных гранат и тому подобное.

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Напомним, недавно в зоне проведения операции Объединенных сил двое украинских военных подорвались на неизвестном взрывном устройстве. В результате подрыва военнослужащие получили ранения, но, к счастью, остались живы. Мужчин сразу доставили в медицинское учреждение и оказали квалифицированную помощь, состояние здоровья военных удовлетворительное.