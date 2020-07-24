В Луганской области новый пожар: Загорелась травяная подстилка

Загорелась травяная подстилка ГСЧС

Возгорание произошло вблизи пгт Трехизбенка

В пятницу, 24 июля, в Новоайдаровском районе Луганской области начался новый пожар – загорелся травяной настил. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"Поступила информация, что вблизи пгт Трехизбенка в Новоайдаровском районе возникло возгорание травяного настила", – сообщили в спасательной службе в 15:22.

Впоследствии, в 15:57 возгорание на территории поселка городского типа было локализовано, однако тушение пожара продолжилось. К операции привлечены 16 спасателей и 6 единиц техники, из них от ГСЧС 8 человек и 2 единицы техники.

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Также в этот день еще один пожар в области возник вблизи села Епифановки Кременского района. В частности, на территории лесничества загорелась травяная подстилка. По состоянию на 18:25 огонь был локализован, а в 20:05 пожар погасили. К операции было привлечено 75 спасателей 22 единицы спецтехники.

Позже в ГСЧС сообщили, что в 20:59 пожар сухой травы вблизи пгт Трехизбенка в Новоайдаровском районе ликвидирован.

Напомним, ранее в Луганской области в результате обстрела возле населенного пункта Лопаскино Новоайдарского района произошел пожар в молодом лесу. Полностью ликвидировать огонь удалось примерно через сутки.