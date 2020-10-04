В Луганской области удалось локализовать 5 из 6 очагов пожаров, - ГСЧС

За последние сутки 3 очага огня полностью потушили

Пожары в Луганской области ГСЧС

В Луганской области спасатели продолжают тушить 6 очагов лесных пожаров, 5 из которых удалось локализовать. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Луганской области.

Отмечается, что вчера вечером, 3 октября, удалось ликвидировать пожар камыша и сухой растительности вблизи населенных пунктов Песчаное, Нижнетеплое и Артема Станично-Луганского района. Также по состоянию на утро 4 октября пожарные потушили огонь на очаге №4 вблизи сел Лобачево и Геевка, и очаге № 7 вблизи населенного пункта Болотенное.

Как сообщают в ГСЧС, в течение 3 октября на территории Луганской области авиация осуществила 162 сброса (504 тонн) воды. Всего с начала тушения пожаров – 345 сбросы (1 150 тонн воды).

Во время ликвидации лесных пожаров в Луганской области эвакуировали 150 местных жителей. По последним данным, 11 человек погибли, еще 18 человек, в том числе 3 сотрудника ГСЧС, травмированы. Информация по уничтожению и повреждению жилых домов и объектов инфраструктуры уточняется. Ориентировочная площадь пожаров составляет более 20 тыс. гектаров.

Напомним, 30 сентября в нескольких районах Луганской области возникло возгорание сухой травы и лесной подстилки, из-за чего жителей нескольких деревень эвакуировали. Тогда сообщалось, что тушение огня затрудняют сильные порывы ветра.

Позже стало известно, что незаконные вооруженные формирования на Донбассе совершили обстрел лесного массива, в результате чего возник новый очаг пожара.

По состоянию на вечер 1 октября следствие рассматривало четыре основные версии возникновения масштабных пожаров в Луганской области. Правоохранители устанавливают размер убытков.