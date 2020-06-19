В Луганской области разорвалась мина – ранены двое военных

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Ранения получили двое военнослужащих Объединенных сил

В пятницу, 19 июня, в поселке Новотошковское Луганской области в результате разрыва мины двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

Как отмечается, инцидент произошел во время проведения инженерной доразведки.

"Сегодня во время проведения инженерной доразведки вблизи населенного пункта Новотошковское, в результате разрыва мины, двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения", – отметили в пресс-центре штаба.

Впоследствии воинам оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали их в лечебное учреждение. По предварительной информации, состояние здоровья раненых бойцов удовлетворительное. Обстоятельства этого происшествия устанавливаются.

Напомним, в течение минувших суток в на Донбассе зафиксировали почти полтора десятка нарушений режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований. Так, обстрелы велись из запрещенного Минскими договоренностями вооружения, в результате этого один украинский военнослужащий погиб, и еще одного воина ранили.