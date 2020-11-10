В Луганской области разоблачили схему присвоения госсредств во время ремонта больниц и школ

Только на ремонте крыш пяти школ злоумышленники присвоили почти 700 тыс. гривен

Схема присвоения средств на ремонте школ и больниц в Луганской области Фото: СБУ Схема присвоения средств на ремонте школ и больниц в Луганской области Фото: СБУ Схема присвоения средств на ремонте школ и больниц в Луганской области Фото: СБУ Схема присвоения средств на ремонте школ и больниц в Луганской области Фото: СБУ

В Луганской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили масштабную схему завладения бюджетными средствами во время проведения капитального ремонта больниц и школ в Кременском районе. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Согласно сообщению, незаконную деятельность организовал в 2018 году "влиятельный" бизнесмен из города Кременная. Он также привлек на то время действующего чиновника райгосадминистрации и представителей нескольких коммерческих структур, специализирующихся на проектных, ремонтных работах и торговле строительными материалами.

Как отмечается, чиновник, злоупотребляя служебным положением, обеспечивал своим сообщникам победу в тендерах на проведение строительных работ на социальных объектах района. Тогда подконтрольное участникам схемы предприятие искусственно завышало стоимость товаров и услуг в 1,5-2 раза. Строительные материалы закупали по завышенным ценам у приближенных фирм, а разницу переводили в наличность и присваивали.

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За все время функционирования схемы злоумышленники осуществили ремонтные работы на 17 социальных объектах на общую сумму более 50 млн гривен. Злоумышленники только на ремонте крыш пяти школ присвоили почти 700 тыс. гривен. Сейчас устанавливается точная сумма ущерба, нанесенного бюджету.

Начато уголовное производство по ч. 5 ст. 191 ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершены организованной группой; легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем, совершенное организованной группой; служебный подлог, совершенный организованной группой) Уголовного кодекса.

Организатору и четырем фигурантам дела сообщено о подозрении. Также было проведено девять обысков в Киеве и Кременной, по местам жительства, работы фигурантов дела и в их транспортных средствах. Правоохранители изъяли черновые записи, 800 тыс. гривен и другие вещественные доказательства, которые приобщены к материалам уголовного дела.

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Напомним, недавно в Луганской области разоблачили исполняющего обязанности ГП "Первомайскуголь", директора обособленного подразделения ОП "Шахта "Золотое" и двух директоров коммерческих структур на растрате 14 млн гривен, выделенных на предупреждение чрезвычайной ситуации техногенного характера в связи с затоплением шахт.