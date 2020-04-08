В Луганской области пресекли попытку НВФ завербовать чиновницу для антиукраинской деятельности

Представители "ЛНВ" задержали женщину на КПВВ "Станица Луганская"

СБУ Фото radiosvoboda.org

Сотрудники Службы безопасности Украины предупредили вовлечение руководителя одного из структурных звеньев областной военно-гражданской администрации Луганской области в антиукраинскую деятельность на пользу "МГБ ЛНР". Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Согласно сообщению, представители контролируемого российскими спецслужбами МГБ задержали чиновницу на КПВВ "Станица Луганская", когда она в семейных делах пыталась попасть к временно оккупированного Луганска. Представители НВФ, которые знали о специфике ее служебной деятельности, в течение многих часов запугивали женщину и в конце концов вынудили ее согласиться на конфиденциальное сотрудничество.

Как отмечается, псевдоспецслужбу "ЛНР" интересовал доступ к актуальным сведениям о деятельности органов власти и управления Луганской области. Пока контрразведчики СБУ осуществляют проверку на предмет совершения женщиной действий для выполнения задачи противника.

Напомним, недавно военная контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила попытку вербовки представителями ФСБ России высокопоставленного чиновника Военно-морских сил Украины.