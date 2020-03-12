В Луганской области предупредили нелегальный вывоз арсенала гранатометов и крупнокалиберных пулеметов

Злоумышленников задержали на блок-посту на автодороге Лисичанск - Бахмут

В Луганской области сотрудники Службы безопасности Украины предупредили незаконный вывоз арсенала оружия и боеприпасов из района проведения операции Объединенных сил. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Согласно сообщению, правоохранители задержали двух фигурантов на блок-посту на автодороге Лисичанск - Бахмут во время незаконной перевозки оружия на собственном микроавтобусе.

Отмечается, что во время осмотра транспортного средства участников группы обнаружили три ручные противотанковые гранатометы РПГ-7В, станковый пулемет НСВ-12,7 "Утес", шесть пулеметов ПКТ и РПК и почти 3 тыс. боевых патронов различного калибра.

По данному факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

В настоящее время продолжаются следственно-оперативные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности.

Напомним, за последние полгода Служба безопасности Украины предотвратила несколько террористических актов, которые планировали представители ОРДЛО, и открыли более сотни уголовных производств.