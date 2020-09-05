В Луганской области после локализации огня вспыхнул новый пожар

В Луганской области продолжается тушение пожаров ГСЧС

По состоянию на утро 5 сентября новый пожар не составляет угрозы для населенных пунктов

В Луганской области ликвидировали пожар в 2 очагах сухой травы и лесных насаждений и локализовали огонь вблизи села Болотенное. Однако, в регионе возникло новое возгорание. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Так, очаг возгорания сухой травы вблизи с. Болотенное Станично-Луганского района ликвидирован 4 сентября в 15:30. Кроме этого, спасатели локализовали огонь в двух очагах сухой травы и лесных насаждений в Новоайдарском районе (с. Лобачеве и с. Лопаскине). Заметим, пожары там возникли 2 сентября.

"Открытого огня не наблюдается, осуществляется тушение отдельных очагов тления сухой травы", - отметили в ГСЧС.

ГСЧС

Однако, накануне примерно в 21:50 между селами Лобачево Новоайдарского района и Старый Айдар Станичо-Луганского района возникло возгорание сухой травы, валежника и лесного массива.

По данным спасателей, по состоянию на утро 5 сентября угрозы населенным пунктам пожар не представляет. Кроме этого, для защиты ГРП вблизи села Лобачево было создано 6 минерализованных полос.

ГСЧС

Всего к тушению пожаров в Луганской области привлечено 200 человек и 53 единиц техники, из них от ГСЧС 167 спасателей и 38 единиц техники.

Напомним, недавно в Попаснянском районе Луганской области спасатели ликвидировали еще один пожар на площади 48 гектаров. По предварительным подсчетам, огнем было уничтожено 5 нежилых домов и еще один поврежден.