В Луганской области пограничники задержали авто с более 2 тыс. книг, где были произведения о "подвигах" российских силовиков

Груз планировали доставить в Киев

В Луганской области сотрудники пограничной службы задержали грузовой микроавтобус, в котором во время проверки обнаружили более 2. тыс. книг российского производства, в частности среди печатной продукции были и издания, описывающие "подвиги" российских силовиков. Об этом сообщает пресс-служба ГНСУ.

Согласно сообщению, фургон двигался по полевой дороге возле пограничного села Лантратовка. В транспортном средстве 57-летний водитель вместе с 48-летним пассажиром везли почти 60 картонных коробок с более 2,3 тыс. книг.

Как отмечается, во время предварительного осмотра было обнаружено, что вся печатная продукция российского производства. Среди книг есть как мировые бестселлеры, так и продукция российских авторов, которая показывает "подвиги" российских силовиков, освещает события советской эпохи. Сейчас эксперты устанавливают, есть ли в этих книгах антиукраинские произведения или те, что содержат советскую пропаганду.

Кроме этого, оперативники установили, что водитель должен был доставить печатный товар в Киев. Логистические услуги мужчина оценил в 20 тыс. гривен. Сейчас водителя привлекли к административной ответственности за нарушение пограничного режима и вместе с пассажиром и грузом передали представителям соответствующих правоохранительных структур для проведения необходимых экспертиз и квалификации деяния.

Напомним, недавно следователи Государственного бюро расследований задержали инспектора пограничной службы во время получения взятки за содействие в незаконном перемещении 10 тыс. защитных масок.