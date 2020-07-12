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В Луганской области ОБСЕ зафиксировала 11 танков и гаубицу "Гиацинт С"

Фото из открытых источников

Военную технику заметили около поселка Лутугино

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ обнаружила на территории объекта возле неподконтрольного украинскому правительству поселка Лутугино Луганской области 11 танков Т-64, а также 152 миллиметровую самоходную гаубицу 2С5 "Гиацинт С". Об этом сообщает прессцентр штаба ООС.

Как отмечается, военную технику обнаружили во время наблюдения полета БПЛА представителей Миссии. Результаты мониторинга были обнародованы в отчете СММ ОБСЕ от 10 июля 2020 года.

Также в УС СЦКК отметили, что незаконные вооруженные формирования продолжают наращивать минные поля в прямой близости к участку разведение сил и средств "Петровское".

Кроме этого, в штабе отметили, что для скрытия вооружения и военной техники, НВФ срывают запланированные наблюдательные полеты Миссии, путем обстрелов из стрелкового оружия беспилотных летательных аппаратов СММ ОБСЕ.

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"Своими действиями они (НВФ - ред.) подтверждают стремление к дальнейшему обострению международного вооруженного конфликта и подвергают опасности мирное население в оккупированных ими населенных пунктах", - отметили в штабе ООС. 

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Напомним, за прошедшие сутки, 11 июля, на Донбассе незаконные вооруженные формирования 10 раз обстреливали украинские позиции из запрещенного оружия. В результате этого ранения получили трое украинских военных. 

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