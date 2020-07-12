В Луганской области ОБСЕ зафиксировала 11 танков и гаубицу "Гиацинт С"
Военную технику заметили около поселка Лутугино
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ обнаружила на территории объекта возле неподконтрольного украинскому правительству поселка Лутугино Луганской области 11 танков Т-64, а также 152 миллиметровую самоходную гаубицу 2С5 "Гиацинт С". Об этом сообщает прессцентр штаба ООС.
Как отмечается, военную технику обнаружили во время наблюдения полета БПЛА представителей Миссии. Результаты мониторинга были обнародованы в отчете СММ ОБСЕ от 10 июля 2020 года.
Также в УС СЦКК отметили, что незаконные вооруженные формирования продолжают наращивать минные поля в прямой близости к участку разведение сил и средств "Петровское".
Кроме этого, в штабе отметили, что для скрытия вооружения и военной техники, НВФ срывают запланированные наблюдательные полеты Миссии, путем обстрелов из стрелкового оружия беспилотных летательных аппаратов СММ ОБСЕ.
"Своими действиями они (НВФ - ред.) подтверждают стремление к дальнейшему обострению международного вооруженного конфликта и подвергают опасности мирное население в оккупированных ими населенных пунктах", - отметили в штабе ООС.
Напомним, за прошедшие сутки, 11 июля, на Донбассе незаконные вооруженные формирования 10 раз обстреливали украинские позиции из запрещенного оружия. В результате этого ранения получили трое украинских военных.