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В Луганской области обнаружили схрон боеприпасов

СБУ проверяет версию о возможной причастности НВФ

Схрон боеприпасов в Луганской области Telegram-канал СБУ

Служба безопасности Украины выявила в Луганской области схрон с гранатометами и артиллерийскими снарядами. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

В частности, арсенал был размещен в подземном тайнике неподалеку жилых домов в селе Колядовка Новоайдарского района. 

Во время обысков следователи обнаружили 2 гранатомета РПГ-22, 66 артиллерийских снарядов, 8 противопехотных гранат различных модификаций, противотанковую мину ТМ-62 (вес тротила – 7,5 килограмма) и более 7 тысяч патронов различного калибра.

Схрон боеприпасов в Луганской области Telegram-канал СБУ

Сейчас СБУ проверяет версию о возможной причастности НВФ к обустройству схрона. Изъятые средства поражения переданы группе разминирования для уничтожения.

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Напомним, недавно контрразведчики Службы безопасности Украины обнаружили и ликвидировали в Донецкой области схрон со взрывчаткой, обустроенный так называемым "МГБ ДНР".

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