В Луганской области обнаружили два схрона с крупнокалиберными снарядами и гранатами

Боеприпасы спрятали на дне обмелевших водоемов

В Луганской области сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили два схроны со снарядами, гранатами и патронами на дне обмелевших водоемов. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Согласно сообщению, один из тайников нашли в Новоайдарском районе на берегу реки Айдар вблизи села Маловендловка. Здесь хранилось пять артиллерийских снарядов калибра 152 мм общим весом 40 кг в тротиловом эквиваленте и почти 500 патронов калибра 7,62 мм.

Как отмечается, второй схрон правоохранители обнаружили на дне высохшего озера возле села Старый Айдар Станично-Луганского района. Из тайника изъяли 38 гранат Ф-1 и почти 300 патронов различного калибра.

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По словам правоохранителей, оба тайника были заложены в 2014-2015 годах. Правонарушители спрятали их под водой, однако из-за засухи схроны оказались у поверхности почвы.

Сейчас опасные арсеналы уничтожены во взаимодействии с Национальной полицией и взрывотехнической службой ГСЧС.

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Напомним, недавно в Донецкой области, вблизи поселка Мангуш в лесополосе правоохранители обнаружили большой склад боеприпасов на территории заброшенного полуразрушенного здания.