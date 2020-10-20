В Луганской области на работах по предотвращению катастрофы чиновники украли 14 млн гривен, - Нацполиция

Первомайскуголь Фото из открытых источников

Директорам предприятий предъявлено обвинение в служебном подлоге и растрате имущества путем злоупотребления служебным положением

Исполняющий обязанности ГП" Первомайскуголь", директор обособленного подразделения ОП "Шахта "Золотое" и двое директоров коммерческих структур уличены в растрате 14 млн гривен, выделенных на предупреждение чрезвычайной ситуации техногенного характера в связи с затоплением шахт. Об этом сообщает пресс-центр Нацполиции.

Сообщается, что в 2017 году в Первомайском-Стахановском угледобывающем регионе сложилась критическая ситуация с затоплением двух шахт на временно непідконтрольній территории Луганской области. Как следствие - увеличился уровень воды на трети шахт "Золотое", что могло привести к катастрофе.

С целью предотвращения чрезвычайных последствий в 2018 году правительство выделило 33 млн гривен на финансирование необходимых работ на шахте, а распорядителем денег определили ГП "Первомайскуголь".

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Госпредприятие заключило договор на выполнение необходимых работ с генподрядчиком, а тот - с другой коммерческой структурой. Однако часть работ выполнялась за счет сотрудников шахты, некоторые работы, которые были оплачены из средств государственного бюджета, не выполнялись вообще. Кроме того, стоимость отдельных материалов была значительно завышена.

Таким образом, из 33 млн гривен коммерческим структурам переплатили более 14 млн гривен, а хищение еще более 3 млн гривен удалось предотвратить.

Руководителям предприятий сообщено о подозрениях по ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 (покушение на присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 1 ст. 366 (Служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

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Ранее сообщалось, что запорожских депутатов областного совета могут привлечь к ответственности за хищение бюджетных средств.