В Луганской области локализовали несколько очагов пожара

Пожары в Луганской области ГСЧС

Спасатели локализовали очаги пожаров вблизи сел Лобачево и Лопаскино

В Луганской области удалось локализовать два очага пожаров. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

В частности, спасатели локализовали очаги пожаров вблизи сел Лобачево и Лопаскино. Сейчас вблизи них нет открытого огня.

Спасатели продолжают тушение отдельных очагов тления лесной подстилки и остатков древесины.

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Напомним, вчера, 3 сентября, в Луганской области погиб военный, который помогал тушить пожары, вспыхнувшие в регионе. Тело военнослужащего нашли под завалами блиндажа. По словам боевых товарищей, он занимался эвакуацией военного имущества, пока остальные военных тушили пожар, который стремительно приближался к позициям.

По состоянию на утро пятницы, 4 сентября, в Луганской области продолжалось тушение 3 очагов пожаров сухой травы и лесных насаждений в 2 районах региона. Открытого огня уже не наблюдалось, а проводилось догашение отдельных очагов тления лесной подстилки и остатков древесины.

Позже появилась информация, что пожар на площади 48 гектаров в Попаснянском районе Луганской области ликвидирован. В результате пожара огнем уничтожено 5 нежилых домов, поврежден 1 жилой дом и спасено 15 жилых домов.