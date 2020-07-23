В Луганской области ликвидировали пожар в лесничестве

Последствия пожара в Луганской области ГСЧС

Возгорание вызвали обстрелы вблизи населенного пункта Лопаскино

В четверг, 23 июля, в Луганской области погасили пожар в Трехизбенском лесничестве, который вспыхнул там накануне в результате обстрелов. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Как отмечается, огонь удалось полностью потушить в 14:32.

"Пожар сухой травы, кустарников и древесины в Трехизбенском лесничестве Новоайдарского района ликвидирован", – заявили в ГСЧС.

Кроме этого, к дежурству на месте пожара было привлечено 32 человек и 9 единиц техники. Из них от ГСЧС – 24 спасателя и 5 единиц техники.

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Луганская область⤵️ 23 июля в 14:32 пожар сухой травы, кустарников и древесины в Трьохізбенському лесничестве... Опубликовано МВД Украины Четверг, 23 июля 2020 г.

Напомним, вчера, 22 июля, в Луганской области в результате обстрела возле населенного пункта Лопаскино Новоайдарского района произошел пожар: огнем охватило сухую траву и молодой лес.

После чего для недопущения распространения пожара на населенный пункт спасатели обустроили минерализованную полосу. А по состоянию на 10:35 23 июля пожар локализовали. На тот момент наблюдалось тление отдельных очагов сухой травы, кустарников и древесины.