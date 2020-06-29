live
Новости » События Читати новину українською

В Луганской области из-за обвала на шахте погиб рабочий

Фото из открытых источников

Его коллегу с многочисленными травмами доставили в больницу

Накануне на одной из шахт ПАО "Лисичанскуголь" произошел обвал, в результате чего  погиб работник, еще один получил травмы. Об этом сообщил в Facebook председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

"В 23.30 из-за обвала на шахте "Привольнянская" ПАО "Лисичанскуголь" погиб шахтер", - написал Волынец.

Новости по теме: "Езжайте домой, я разберусь": Зеленский пообещал шахтерам под стенами своего офиса разобраться с ситуацией по долгам

Также он уточнил, что еще одного горняка удалось эвакуировать на поверхность, его доставили в местное медицинское учреждение. 

"Его коллегу с многочисленными переломами горноспасатели 2 ВГСО эвакуировали на поверхность и доставили в больницу г. Лисичанск", - добавил председатель профсоюза.

Новости по теме: 8 месяцев "на простое": Михаил Волынец анонсировал масштабные шахтерские протесты

Напомним, недавно от имени некоего "Комитета освобождения Донбасса" поступило обращение, в котором председателя Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова просят вмешаться в ситуацию с закрытием на оккупированной части Луганской области нерентабельных шахт

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

В Одессе СБУ предупредила попытку неонацистов поджечь мечеть Дело Стерненко: СБУ завершила расследование В СБУ объяснили неожиданное решение об "амнистии" Варнавы Дело Стерненко как борьба за идеалы Майдана
Loading...

программы канала ZIK

Народ против | Вторая волна COVID-19. Наводнение. Экономика. Свобода слова | 25.06.20
Евгений Комаровский | Народ против | 25.06.20
Скандальный эфир. Шарий vs Кузык vs Линько: Жесткие перепалки в студии ЗИК | Ток-шоу
Скандальное заявление Третьяковой. Обращение Украины к НАТО | Ток-шоу
Новые подробности
Очередные пленки Порошенко-Байдена. Новые