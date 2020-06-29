В Луганской области из-за обвала на шахте погиб рабочий

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Его коллегу с многочисленными травмами доставили в больницу

Накануне на одной из шахт ПАО "Лисичанскуголь" произошел обвал, в результате чего погиб работник, еще один получил травмы. Об этом сообщил в Facebook председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

"В 23.30 из-за обвала на шахте "Привольнянская" ПАО "Лисичанскуголь" погиб шахтер", - написал Волынец.

Также он уточнил, что еще одного горняка удалось эвакуировать на поверхность, его доставили в местное медицинское учреждение.

"Его коллегу с многочисленными переломами горноспасатели 2 ВГСО эвакуировали на поверхность и доставили в больницу г. Лисичанск", - добавил председатель профсоюза.

Напомним, недавно от имени некоего "Комитета освобождения Донбасса" поступило обращение, в котором председателя Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова просят вмешаться в ситуацию с закрытием на оккупированной части Луганской области нерентабельных шахт.