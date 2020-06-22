В Луганской области автомобиль, за рулем которого находился полицейский, столкнулся с маршрутным такси, есть пострадавшие

Девять человек госпитализировали в больницу

В Новоайдарском районе Луганской области автомобиль Volkswagen Vento столкнулся с маршрутным такси "Рута", в результате чего девять человек получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Согласно сообщению, ДТП случилось утром в понедельник, 22 июня, на автодороге в пгт Новоайдар Новоайдарского района.

Правоохранитель, который находился за рулем автомобиля, допустил столкновение с маршрутным такси, которое следовало по маршруту Рубежное-Марковка. Во время инцидента в маршрутном такси находились семь пассажиров и водитель.

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Как отмечается, полицейский находился вне службы, он освободился после суточного дежурства на блокпосту, вместе с ним в автомобиле находилось еще трое военнослужащих.

Всего в результате ДТП госпитализированы в медицинское учреждение водитель автомобиля Volkswagen Vento в тяжелом состоянии и 8 пассажиров обоих транспортных средств – с телесными повреждениями различной степени тяжести.

По факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляли транспортным средством, нанесшее телесные повреждения средней тяжести пострадавшим). Сейчас устанавливаются все обстоятельства указанной аварии, проводятся необходимые следственные (розыскные) действия.

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Напомним, ранее в Киеве на улице Крещатик произошла масштабное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого было перекрыто движение транспорта от Майдана Независимости.