В Луганске прогремел взрыв в доме главы "народной милиции ЛНР"

Ян Лещенко Фото из открытых источников

Предположительно, произошла утечка газа

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Луганске прогремел взрыв в многоквартирном доме, где проживает так называемый глава "народной милиции ЛНР" Ян Лещенко. Об этом сообщают "Новости Донбасса" со ссылкой на СМИ НВФ.

Как отмечается, взрыв произошел в ночь на 6 декабря на третьем этаже дома по адресу 50 лет Октября. Именно там и размещается квартира Лещенко, который якобы среди прочего занимается незаконными контрабандными поставками алкогольных напитков и сигарет в отделы "народной милиции".

По словам очевидцев, сначала они услышали сильный хлопок, затем в припаркованных рядом машинах сработала сигнализация.

От взрыва в доме повылетали окна Фото " Новости Донбасса"

Вероятной причиной взрыва сейчас называют утечку газа, впрочем не исключается и попытка покушения.

При этом добавляется, что Лещенко оказался в реанимационном отделении, а его жена не пострадала.

Ранее сообщалось, что в Луганской области в результате ДТП погиб боец батальона " Луганск-1", еще три человека пострадали.