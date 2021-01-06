В Луганске прогремел взрыв в доме главы "народной милиции ЛНР"
Предположительно, произошла утечка газа
Во временно неподконтрольном украинскому правительству Луганске прогремел взрыв в многоквартирном доме, где проживает так называемый глава "народной милиции ЛНР" Ян Лещенко. Об этом сообщают "Новости Донбасса" со ссылкой на СМИ НВФ.
Как отмечается, взрыв произошел в ночь на 6 декабря на третьем этаже дома по адресу 50 лет Октября. Именно там и размещается квартира Лещенко, который якобы среди прочего занимается незаконными контрабандными поставками алкогольных напитков и сигарет в отделы "народной милиции".
По словам очевидцев, сначала они услышали сильный хлопок, затем в припаркованных рядом машинах сработала сигнализация.
Вероятной причиной взрыва сейчас называют утечку газа, впрочем не исключается и попытка покушения.
При этом добавляется, что Лещенко оказался в реанимационном отделении, а его жена не пострадала.
Ранее сообщалось, что в Луганской области в результате ДТП погиб боец батальона " Луганск-1", еще три человека пострадали.