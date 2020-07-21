live
Новости » События Читати новину українською

В Луцке освободили всех заложников, террориста задержали

Телеканал ZIK

Правоохранители задержали мужчину

В Луцке начался штурм автобуса, в котором находились заложники. Правоохранители задержали Максима Кривоша.

Об этом в эфире телеканала ZIK с места происшествия сообщила корреспондентка Екатерина Лесик.

По словам журналистки, мужчина начал выпускать заложников, после чего правоохранители положили его на землю и заломили ему руки.

PavlovskyNews

На месте происшествия прогремел мощный взрыв. Возле автобуса стоят тяжелая техника, БТР и "скорая".

Как сообщалось, сегодня, 21 июля, в центре Луцка вооруженный мужчина, который представился "Максимом Плохим", захватил автобус с заложниками. В автобусе находились около 20 человек, в том числе беременные женщины и дети. Около 21:00 террорист отпустил трех человек.

В Луцке объявлены две спецоперации - "Заложник" и "Бумеранг".

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Российские пранкеры раньше пытались пообщаться с Дудой от имени Зеленского и Макрона Если Донбасс и Крым будут голосовать на выборах, и Порошенко, и Зеленский потеряют власть, – Кузьмин Зеленский осуществил масштабное назначение в судебной системе Медведчук - Зеленскому: Утвержденный вами меморандум с МВФ передал Западу всю полноту управления Украиной в экономической, социальной и гуманитарной сферах
Loading...

программы канала ZIK

Народ против | Игорный бизнес, язык, местные выборы: Азартные игры украинской власти | 16.07.20
Быть ли игорному бизнесу? Новый глава НБУ. Рада ушла на каникулы | Детали недели | 18.07.20
Михаил Добкин | Народ против | 16.07.20
В ВРУ ликвидировали часть районов. Нардепы ушли на каникулы | Ток-шоу
Верещук VS Кличко. Праймериз
Верховная Рада уходит на каникулы. Законопроект Бужанского. Битва за Киев | Ток-шоу