В Луцке освободили всех заложников, террориста задержали

Телеканал ZIK

Правоохранители задержали мужчину

В Луцке начался штурм автобуса, в котором находились заложники. Правоохранители задержали Максима Кривоша.

Об этом в эфире телеканала ZIK с места происшествия сообщила корреспондентка Екатерина Лесик.

По словам журналистки, мужчина начал выпускать заложников, после чего правоохранители положили его на землю и заломили ему руки.

PavlovskyNews

На месте происшествия прогремел мощный взрыв. Возле автобуса стоят тяжелая техника, БТР и "скорая".

Как сообщалось, сегодня, 21 июля, в центре Луцка вооруженный мужчина, который представился "Максимом Плохим", захватил автобус с заложниками. В автобусе находились около 20 человек, в том числе беременные женщины и дети. Около 21:00 террорист отпустил трех человек.

В Луцке объявлены две спецоперации - "Заложник" и "Бумеранг".