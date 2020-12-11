В курортной Кирилловке море размыло береговую линию и затопило часть баз отдыха

Кирилловка Фото из открытых источников

Жилая чиастина поселка не пострадала

На курорте Кирилловка Запорожской области в результате непогоды море размыло береговую линию и затопило некоторые базы отдыха. Об этом изданию Укринформ сообщил председатель поселкового совета Иван Малеев.

"Начало и середину Федотовой косы подтоплено. Дорога на остров Бирючий была залита, были проблемы со светом. На косе Пересыпь на одной из баз отдыха смыло подпорную стенку. Ситуацию оцениваю на 3 балла из 5. Сейчас вода постепенно исчезает и ветер стихает", – сказал Малеев.

По его словам, курорт ежегодно страдает от подтопления, и раньше бывали ситуации, когда без помощи ГСЧС не обходились, но в этот раз эвакуировать никого не пришлось.

Жилая часть Кирилловки, по словам Малеева, не пострадала.

Пользователи социальных сетей делятся видео размытых пляжей и баз отдыха в воде.

"Курортный поселок Кирилловка в зимний период. Такой я увидел косу Федотова 9 декабря. К моему приезду затопленных территорий было больше. Во время съема очень сильные порывы ветра чуть не снесли квадрокоптер в лиман...", – подписал 2-минутный ролик из затопленного поселка Сергей Мнацаканов.

По прогнозам управления ГСЧС в Запорожской области, сегодня, 11 декабря, на акватории Азовского моря высота волн будет достигать 13-15 дм, порывы ветра – 15-20 м /сек. Установлен первый уровень опасности.

Ранее сообщалось, что в Кирилловке, что в Запорожской области, из-за непогоды затопило единственную дорогу, ведущую к острову Бирючий, где находится президентская дача, а также базы отдыха.

Напомним, накануне из-за ухудшения погодных условий в пятницу, 11 декабря, в северных, центральных и южных регионах страны объявлен и уровень опасности.