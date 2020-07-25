В курортном микрорайоне Бердянска произошел пожар в гостинице

Пожар в частной гостинице Бердянска ГСЧС

Огонь охватил крышу и второй этаж

В субботу, 25 июля, в курортном микрорайоне Бердянска Запорожской области произошел пожар на территории частного отеля. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС и местное издание pro.berdiansk.biz.

Как отмечается, оповещения о пожаре спасатели получили в 10:10 утра. После прибытия на место происшествия, было установлено, что загорелся второй этаж и крыша жилого дома по улице Курортной. Общая площадь пожара составила 170 квадратных метров. Кроме того, огнем была охвачена крыша третьего этажа отдельно стоящего здания на общей площади 30 кв.м.

Позже, в 10:25 огонь удалось локализовать, а в 10:39 пожар был полностью ликвидирован. По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал. К тушению было привлечено 5 единиц техники и 20 спасателей.

Кроме этого, по факту пожара было начато расследование. Причины возгорания устанавливают.

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Напомним, недавно на курорте Залив произошел пожар на базах отдыха "Гранит" и "Атлантида". В результате пострадал мужчина, который отравился продуктами горения.