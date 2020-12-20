В Крыму в ноябре вынесли два приговора за отказ служить в российской армии, – правозащитники

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Также было открыто три уголовных дела по этой причине

В оккупированном Крыму в течение ноября незаконные органы вынесли два приговора за "уклонение" от службы в Вооруженных силах РФ. Об этом говорится в отчете Крымской правозащитной группы.

Отмечается, что также по этой причине было открыто три уголовных дела. "В Крыму в ноябре КПГ зафиксировала три новых уголовных дела в отношении жителей Крыма по ст. 328 УК РФ (Уклонение от службы в Вооруженных силах РФ) и два новых приговорах, вынесенных по ст. 328 УК РФ", – написали правозащитники.

По их данным, одно из дел возбудили против Кирилла Жданченко, которого уже преследовали по этой статье в 2018 году. В целом по состоянию на конец ноября правозащитники зафиксировали 147 уголовных дел за "уклонение" от службы в российской армии, которые передали в незаконные суды оккупированного Крыма.

Вследствие этого в отношении 142 человек уже вынесены приговоры, а еще пять дел находятся на стадии рассмотрения.

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Напомним, недавно заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова заявила, что российские власти продолжают репрессии в оккупированном Крыму и усиливают их за счет пандемии коронавирусной болезни COVID-19. По ее словам, прежде всего репрессии направлены против крымских татар.