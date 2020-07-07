В Крыму силовики пришли с обысками к крымским татарам

Задержали активиста Эмиля Зиядинова и Сейрана Хайретдинова

В аннексированном Крыму российские силовики пришли с обысками в дома крымских татар. Обыски начались с 04:00 одновременно в четырех районах Крыма, сообщает правозащитная организация "Крымская солидарность".

Согласно сообщению, силовики прибыли по следующим адресам: в Бахчисарайском районе — в селе Железнодорожное к Алиму Суфьянову, в селе Белокаменка к Сейрану Хайретдинову и в селе Севастяновка к Александру Сизикову; в Красногвардейском районе — в поселке Октябрьское в доме Эмиля Зиядинова, в Алуште к Диляверу Меметову, в поселке Курци Симферопольского района к Исмету Ибрагимову. Утром стало известно об обысках в доме Вадима Бектимирова, который живет в селе Каменка Симферопольского района.

По итогам обысков были задержаны активисты Эмиль Зиядинов и Сейран Хайретдинов.

На местах обысков работали сотрудники центра "Э", ФСБ Крыма, спецподразделения Росгвардии "Беркута", а также ОМОНа — специального полицейского подразделения.

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Напомним, вчера, 6 июля, аннексированном Крыму российские силовики провели обыск в доме крымских татар в Белогорском районе. Спецслужащие искали документы или предметы, связанные с уголовным делом в отношении Рустема Асанова, который с 2016 года проживает в Украине, и вещи, связанные с отрядом Номана Челебиджихана.