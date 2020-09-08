В Крыму российские военные перекрыли реку, качают воду в Симферополь

Северо-Крымский канал Крым.Реалии

Сейчас все ресурсы Белогорского и Тайганского водохранилищ направлены на обеспечение водой Симферополя

В Крыму подразделение российских трубопроводных войск ниже Белогорского водохранилища перекрыл земляной плотиной реку Биюк-Карасу, в результате чего образовался пруд, с которого военнослужащие России начали с него качать воду в Симферополь. Об этом сообщает " Крым.Реалии".

Как сообщается, на месте работ военные разбили палаточный городок и привлекли технику, которая оснащена насосами. Качают воду в смонтированные трубопроводы.

Отмечается, что ранее вода из Белогорского водохранилища через Биюк-Карасу обеспечивала водоснабжения Феодосии и Судака, а также такие крупные объекты, как арт-форум "Таврида" и Белогорске мегатеплицю. Теперь все ресурсы Белогорского и Тайганского водохранилищ направлены на обеспечение водой Симферополя.

Напомним, ранее российское издание "РИА Новости" сообщило, что в ООН якобы заявили о совместную ответственность России и Украины за водоснабжение в Крым. При этом Украина, как отмечалось, должна поддерживать осуществление экономических, социальных и культурных прав крымчан.

Позже первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова заявила, что российские СМИ "выдернули" из контекста слова чиновников из Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл по поставкам воды для Крыма.