В Крыму развернули российский ракетный комплекс "Бастион", – командование

БПКРК "Бастион" Фото из открытых источников

Он прибыл туда в рамках учений

Российский противокорабельный ракетный комплекс "Бастион" в рамках учений прибыл в оккупированный Россией Крым. Об этом сообщили в русском флоте.

"Боевые расчеты прибыли в назначенный район, провели развертывание комплексов к боевому применению и выполнили подготовку к условной стрельбе. В соответствии с планом боевой подготовки военнослужащие дивизиона БПКРК "Бастион" в полевых условиях отработали комплекс задач по назначению, в ходе которых провели различные тренировки", – говорится в сообщении.

Российские военные заявили, что далее дивизион "бастиона" проведет совместные учения с экипажем одного из фрегатов российского Черноморского флота. Всего в мероприятии задействовано более 15 единиц техники и около 100 военнослужащих.

БПКРК "Бастион" – береговой ракетный комплекс, предназначенный для поражения надводных кораблей различных классов и типов из состава десантных соединений, конвоев, корабельных и авианосных ударных групп, а также одиночных кораблей и наземных радиоконтрастных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.

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