В Крыму после обысков задержали четырех крымских татар

Задержанных везут в отделение ФСБ

Обыски у крымских татар Крымская солидарность

В аннексированном Крыму задержали четверых крымских татар, к домам которых утром пришли российские силовики. Об этом сообщает пресс-служба Общественного объединения "Крымская солидарность" в Фейсбук.

Отмечается, что задержанных сейчас направляют в отделение ФСБ. "Всех четырех крымских татар задержали и везут в здание УФСБ в Симферополе", – написали в организации.

Напомним, сегодня утром, 31 августа, в Нижнегорском, Ичкинском и Судакском районах аннексированного Крыма прошли обыски в домах крымских татар. В частности, в Нижнегорском районе российские силовики пришли к дому журналиста "Крымской солидарности" и корреспондента издания "Грани.ру " Айдера Кадырова. Также было известно, что в Судаке возле жилья активиста Ридвана Умерова стояли три машины, среди которых автозак, в котором находились сотрудники "Омон".

Ранее сообщалось, что в начале июля текущего года силовые структуры в аннексированном Крыму провели обыски в 4 районах полуострова и задержали 7 крымских татар. Сейчас их обвиняют в терроризме и участии в организации "Хизб ут-Тахрир".