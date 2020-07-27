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В Крыму попрощались с погибшим сыном политзаключенного Сулейманова

Несколько сотен человек прибыли в село Строгановка под Симферополем

В оккупированном Крыму попрощались с погибшим 3-летним Мусой Сулеймановым - сыном политзаключенного Руслана Сулейманова, который незаконно содержится в симферопольском СИЗО. Об этом сообщила Крымская солидарность в Facebook.

В частности, несколько сотен человек прибыли в село Строгановка под Симферополем, где проходили похороны мальчика. Люди собрались возле дома Сулеймановых, куда утром в понедельник привезли тело ребенка.

Неравнодушные граждане выразили соболезнования семье погибшего, после чего попрощались с ребенком.

Муса Сулейманов по решению семьи будет похоронен на кладбище в поселке Строгановка, там же, где живет семья Сулейманових.

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Напомним, в пятницу вечером, 24 июля, в аннексированном Крыму начали поиски трехлетнего Мусы Сулейманова. Мальчик играл в песочнице возле своего дома, после чего скрылся. Участие в поисковых работах приняли спецслужбы, волонтерские организации, а также добровольцы, которые изъявили желание помочь. 

В первый день к операции подключились примерно 700 человек, на следующий день количество активистов и волонтеров выросло до 3 тысяч человек. Поиски продолжались круглосуточно, кроме того, водолазы осмотрели местное озеро.

В воскресенье, 26 июля, на территории аннексированного Крыма нашли тело трехлетнего сына политзаключенного Руслана Сулейманова.



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