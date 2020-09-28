В Крыму из-за нехватки воды будут принудительно выкупать частные колодцы

Сергей Аксенов Фото из открытых источников

Проблемы с водоснабжением наблюдаются в Симферопольском, Бахчисарайском и Ялтинском районах

Так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов призвал местные власти полуострова принудительно выкупать частные скважины и колодцы в обезвоженных селах. Об этом пишет "Новая газета".

"Вода - это стратегическое сырье. Если в таком случае есть какие–то недоразумения с собственниками, подключайте прокуратуру и принимайте решения... водоснабжение - общее дело, и вода для всех, не чья-то собственность.

Там где отказываются – принимайте решение о принудительном выкупе. По-другому, коллеги, не будет. Сегодня воды не хватает всем", - сказал Аксенов.

В частности, проблемы с водоснабжением наблюдаются в Симферопольском, Бахчисарайском и Ялтинском районах. Люди жалуются на несоблюдение графика подачи воды или желто-коричневую жидкость, текущую из водопровода. В отдельных районах воды не было до шести суток.

Новости по теме: В Крыму с 23 сентября ограничат подачу воды в трех населенных пунктах

Напомним, недавно в Севастополе быстро начало мелеть Чернореченское водохранилище, в связи с чем так называемая "власть" полуострова начала организовывать поиск подземных источников воды. Перед этим еще два водохранилища оказались на грани высыхание.

Позже так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов назвал перекрытие Северо-Крымского канала терроризмом и заявил о необходимости возбуждения уголовных дел против организаторов водной блокады Крыма.

Однако, МИД Украины заявил, что водоснабжение в Крым будет полностью восстановлено только после деоккупации полуострова.