В Крыму еще одно водохранилище находится в критическом состоянии

Балановское водохранилище Фото из открытых источников

В одной из скважин вода превышает нормы жесткости

В оккупированном Крыму в Балановском водохранилище наблюдается катастрофическое падение запасов воды. Об этом пишет "Радио Свобода" со ссылкой на "руководителя" предприятия "Вода Крыма" Владимира Баженова.

"В Белогорском районе Крыма поселок Зуя и село Крымская Роза страдают от острого дефицита воды из-за умелого местного Балановского водохранилища. В связи с этим власти решили расконсервировать две местные скважины", - сказал Баженов.

Он предупредил, что в одной из скважин вода превышает нормы жесткости, однако работы по расконсервации скважин уже начались.

По словам "руководителя" предприятия, ситуация с водой в поселке Зуя и селе Крымская Роза может быть "хуже, чем в Симферополе".

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Напомним, в оккупированному Крыму почти полностью пересохли туфовая площадка и склоны горы Базар-Оба в урочище Кызыл-Коба, в результате чего 25-метровый водопад Су-Учхан почти исчез.