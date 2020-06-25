В Крыму арестовали 8 суден-нарушителей, которые заходили в порты оккупированного полуострова

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Отмечается, что законодательство нарушают преимущественно судна из России, Сирии, Египта и Ливана

По ходатайству прокуратуры Автономной Республики Крым были наложены аресты на 18 суден, которые нарушили порядкок въезда и выезда с оккупированного полуострова. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры АРК.

Как известно, с июля 2014 года Украина официально прекратила деятельность всех портов оккупированной территории АР Крым и Севастополя. Кроме этого, гавани полуострова были закрыты для международного судоходства. Несмотря на это, некоторые иностранные судна продолжили осуществлять заходы в Крым, нарушая при этом законодательство.

"Заходы суден под иностранным флагом в закрытых морских портах на территории оккупированного полуострова квалифицируются как действия, подрывающие суверенитет Украины и нарушают нормы национального законодательства, что влечет за собой уголовную ответственность судовладельцев, операторов и капитанов судов", – отметили в пресс-центре прокуратуры.

По данным ведомства, нарушают законодательство преимущественно суда стран, с которыми отсутствует международное сотрудничество на этом направлении: России, Сирии, Египта и Ливана.

В связи с этим, прокуратура АРК обратилась в суд с ходатайствами о наложении ареста на судна, которые нарушили порядок въезда/выезда на оккупированный полуостров. В результате арест был наложен на 18 судов-нарушителей.

Кроме этого, прокуратура планирует обратиться в Укрбюро Интерпол для внесения таких судов в базу розыска и направить запросы иностранных государств о международной правовой помощи для выполнения арестов.

Напомним, недавно Совет Европейского Союза продлил действие санкций против Российской Федерации относительно аннексии Крымского полуострова еще на год.