В Кривом Роге "заминают" дело о ДТП, в котором мажорный сын Шевчика сбил ребенка, - СМИ

Фото из открытых источников

Резонансное дело о жестком ДТП, которое устроил сын Дмитрия Шевчика, директора предприятия, принадлежащего олигарху Ахметову, затягивает полиция Кривого Рога. Об этом сообщают активисты общественной организации "Стоп коррупции!", передает "Наше Місто".

Они проводят пикетирование полиции и прокуратуры в Кривом Роге, а также проведут митинг возле областной полиции и прокуратуры в Днепре. Активисты требуют оперативного и гласного расследования резонансного дела.

Напомним, вечером 3 сентября в Кривом Роге сын Шевчика — Марк, управляя элитной иномаркой, пытался проехать на красный свет и прямо на пешеходном переходе сбил 11-летнего мальчика. Ребенок был доставлен в больницу, за его жизнь боролись врачи.

Фото из открытых источников

Прямо на месте ДТП "мажор" начал снимать номера с машины, хамил людям и журналистам, которые прибыли на место событий. А Шевчик-старший, руководитель крупнейшего предприятия города и кандидат от партии "Слуга народа" на выборах в Кривом Роге, не смог сообщить, готов ли предоставить семье ребенка помощь для лечения и восстановления.

Активисты и журналисты один голос заявляют: правоохранители будут затягивать и скрывать от общественности резонансное дело, чтобы не навредить кандидату от "Слуги народа", топ-менеджеру Ахметова Дмитрию Шевчику на предстоящих выборах.

Бездействие силовиков показывает: даже первоочередные следственные действия проведены не будут, констатирует Первый городской. Хотя Шевчику-младшему уже должны вручить подозрение как минимум по ч.1 ст.286 УК – нарушение правил дорожного движения, которое повлекло нанесение телесных повреждений средней тяжести. Если экспертиза установит, что травмы мальчика — тяжкие, виновнику должны предъявить обвинение по ч.2, которая предусматривает наказание от 3 до 8лет лишения свободы.

Граждане имеют право знать – как будет происходить расследование в тех случаях, когда фигурантом преступлений станут близкие родственники потенциального мэра, подчеркивают журналисты.

Подробности о резонансном ДТП и коррупционных скандалах, связанных с Дмитрием Шевчиком, можно увидеть в расследовании проекта "Стоп Коррупции".