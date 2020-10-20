В Кривом Роге разоблачили межрегиональную группировку торговцев оружием

Организаторов курировали из России

В Кривом Роге задержали организаторов межрегиональной группировки, которая сбывала оружие и боеприпасы в закрытых интернет-группах и специализированных сайтах. Об этом сообщает прес-сцентр Службы безопасности Украины.

Как отмечается, организаторами преступной группировки были двое местных жителей. Они занимались приведением в боевое состояние стартовых пистолетов, которые получали оптовыми партиями от своих сообщников из разных регионов страны, в том числе из Харькова. Для переделывания и хранения вооружения мужчины использовали собственные жилища и гараж, где была обустроена мастерская для "модернизации" оружия. Свой товар злоумышленники распространяли в закрытых интернет-группах и специализированных сайтах.

После обыска дома и "лабораторий" группировки, правоохранители изъяли 50 единиц оружия, большое количество боевых патронов и запасных частей к оружию, гранаты, глушители, специальное оборудование и черновые записи с доказательствами противоправной деятельности.

Кроме этого, у задержанных обнаружены доказательства их участия в так называемом "Собранию коренных народов земли русской "Вече Руси". Эта организация пропагандирует сепаратистские идеи в ущерб территориальной целостности Украины. В полиции предполагают, что иностранные кураторы организации могли использовать "втемную" представителей ячейки для проведения экстремистских акций во время выборов в органы местного самоуправления.

Задержанным сообщено о подозрении в рамках уголовного производства, открытого по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.

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Напомним, ранее на в Сумской области нацгвардейца задержали по подозрению в убийстве. У него обнаружили машину и более двух тысяч долларов США, принадлежавших убитому.