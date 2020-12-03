В Кривом Роге произошел обвал на шахте, тяжело травмирован рабочий

Обвал на шахте в Кривом Роге Первый городской

Горняк находится в крайне тяжелом состоянии

Обвал горной породы произошел на шахте "Терновская" в Кривом Роге. По предварительным данным, из-под завалов достали одного человека. Об этом в своем Facebook сообщил народный депутат Михаил Волынец.

"С шахты "Терновская" (ПАО "Криворожский железорудный комбинат") сообщают об обвале горной породы на горизонте +1383 м. На месте обрушения работают спасатели. По предварительной информации из-под завала достали одного человека, информацию о состоянии здоровья уточняем", - написал Волынец.

По предварительным данным, пострадавший горняк госпитализирован и находится в крайне тяжелом состоянии, сообщает "Первый городской".

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Напомним, утром 17 ноября на шахте имени А. А. Скочинского вспыхнул пожар. На тот момент под землей находились 26 горняков, 22 из них эвакуировали. Однако, 4 человека определенное время считались пропавшими без вести.

Позже, 20 ноября, в 1:45 во время спасательной операции в лаве было найдено тело одного из пропавших горняков.