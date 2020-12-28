В Кривом Роге под завалами дома погиб человек, еще одного смогли спасти

Причина разрушения здания неизвестна

В Кривом Роге разрушилось бесхозное здание, в результате чего двое человек оказались под завалами, один из них погиб. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Согласно сообщению, инцидент произошел сегодня ночью на улице Ферганская Металлургического района города.

Прибыв на место вызова, спасатели установили, что по неизвестным причинам произошло разрушение перекрытия между первым этажом и подвалом двухэтажного неэксплуатируемого бесхозного здания.

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Как отмечается, в результате разрушения под завалом оказались двое человек (лица без постоянного места жительства).

Одного из мужчин достали из-под завалов в сознании и госпитализировали в травматологическое отделение Криворожской городской больницы №1, его состояние средней тяжести. Также, из-под завалов был изъят мужчина без признаков жизни, его тело направили на судебно-медицинскую экспертизу.

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Напомним, недавно в городе Кривой Рог Днепропетровской области мужчина совершил самоубийство из-за страха заразиться коронавирусом COVID-19.