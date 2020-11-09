В Кривом Роге объявили траур после резни, которую устроил местный "Осирис"

Подозреваемый в нападении на людей в Кривом Роге Патрульная полиция

В результате происшествия погибли двое человек

Власти Кривого Рога объявили понедельник, 9 ноября, днем траура по погибшим в результате жестокой резни, которую на днях устроил 29-летний "Осирис". Об этом сообщает пресс-служба городского совета.

"По распоряжению городского главы Кривого Рога 9 ноября в городе объявлено днем ​​траура по погибшим во время нападения злоумышленника", - говорится в сообщении.

Так, подозреваемому сегодня будут избирать меру пресечения. Предварительно известно, что ему намерены провести психиатрическую экспертизу. За совершенное преступление ему грозит пожизненное заключение.

Четырех пострадавших уже отпустили домой. Еще столько же до сих пор находятся в больнице. Медики утверждают, что у них травмы средней тяжести.

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Напомним, в субботу, 7 ноября, в Днепропетровской области в Кривом Роге мужчина с ножом напал на людей, в результате чего двое человек погибли, а еще восьмеро получили ранения.

Нападавшего задержали, им оказался 29-летний местный житель, который увлекался мистикой. Тарас Усенко (так зовут мужчину) факта убийств не отрицал. Также злоумышленник прямо заявил, что он "пришел из ада", он "сын Божий" и ему "Бог приказал убить 15 человек".