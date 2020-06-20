В Кривом Роге ночью горел рынок: Огнем уничтожены десятки павильонов

Пожар на рынке в Кривом Роге ГСЧС

Огнем охватило территорию площадью 240 квадратных метров

В городе Кривой Рог Днепропетровской области 19 июня ночью произошел пожар на "Центральном рынке", в результате чего сгорели более двух десятков торговых павильонов. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Как отмечается, огонь вспыхнул после 22 вечера на территории ПСК "Центральный рынок" на улице Серафимовича.

На момент прибытия спасателей пожар охватил павильоны с продовольственными товарами различного назначения. В частности, огнем было уничтожено 22 торговых павильона с продуктами. Общая площадь пожара составила 240 квадратных метров.

По данным ГСЧС, пожар ликвидировали 20 июня в 00:40. Жертв и пострадавших в результате возгорания обнаружено не было.

К слову, огонь на территории рынка ликвидировали 17 спасателей и 3 единицы техники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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Напомним, недавно в Новомосковске (Днепропетровская область) в одной из квартир в многоэтажке прогремел взрыв и произошел пожар. В результате этого по меньшей мере один человек пострадал.