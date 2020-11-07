В Кривом Роге неизвестный напал с ножом на прохожих, двое человек погибли, восемь раненых

Среди раненых есть малолетний ребенок

В Днепропетровской области в Кривом Роге мужчина с ножом напал на людей, в результате чего два человека погибли, а еще восемь получили ранения. Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Украины в Telegram.

Отмечается, что среди раненых есть малолетний ребенок. "Чуть больше часа назад нам поступило сообщение о двойном убийстве. Неизвестный мужчина ножом лишил жизни двух человек и еще пятерых ранил, в том числе и малолетнего ребенка. Патрульные сразу начали обследовать прилегающую территорию в поисках преступника. Менее чем за 20 минут мы обнаружили мужчину, который может быть причастен к указанному событию. Гражданина задержали", — заявил заместитель начальника Патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Впоследствии сообщение обновили и добавили, что от ножа убийцы погибли два человека, а правоохранители нашли уже 8 раненых.

Как сообщила пресс-служба Нацполиции, жертвами злоумышленника стали случайные прохожие, которым мужчина нанес многочисленные ножевые ранения. Восемь человек находятся в больнице.

Нападавшим оказался местный житель 1983 года рождения, его задержали и доставили в Криворожский отдел полиции. Сейчас открыто уголовное производство по статье "Умышленное убийство". Правоохранители выясняют все обстоятельства дела.

Напомним, недавно в канадском Квебеке неизвестный с клинковым оружием напал на людей вблизи здания парламента, в результате чего по меньшей мере два человека погибли, а еще пятеро – пострадали. Тогда сообщалось, что предположительно, мужчина убил прохожих мечом.