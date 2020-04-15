В Кривом Роге на берегу реки обнаружили мешок с трупом женщины

Первый городской

У погибшей отсутствовали конечности

В Кривом Роге, недалеко от улицы Солдатской, на берегу реки один из местных жителей нашел мешок с трупом женщины.

Об этом сообщает Первый городской.

Как установили правоохранители, у умершей отсутствовали ноги, а на шее обнаружили следы от ножевого ранения.

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Сейчас на месте происшествия работают полицейские, изучением тела будет заниматься судмедэксперт.

Устанавливаются все детали произошедшего.

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Как сообщалось ранее, в Житомирской области в водоеме нашли тело двухлетнего ребенка.