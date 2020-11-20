В Кривом Роге мужчина с ножом бродил вокруг супермаркета и пугал прохожих

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К счастью обошлось без пострадавших

В Кривом Розу неизвестный мужчина с ножом бегал вокруг супермаркета и неадекватно вел себя. Об этом сообщает пресс-служба полиции Кривого Рога.

Как отмечается, в 9 утра на линию 102 обратилась встревоженная горожанка и сообщила, что на улице Эдуарда Фукса возле супермаркета бегает мужчина с ножом и ведет себя неадекватно.

"Появление полицейских мужчину смутило. Он начал нервничать и попытался избежать беседы с инспекторами. Патрульные не выпускали из поля зрения хулигана. Во время разговора с полицейскими мужчина сказал, что имеет нож и сразу взял лезвие в руки. Инспекторы требовали, чтобы мужчина остановился и положил нож на землю, однако, правонарушитель никак не реагировал и резко побежал в направлении школы", - говорится в сообщении.

Сообщается, что после непродолжительного преследования патрульные остановили правонарушителя и задержали его. К мужчине применили спецсредство наручники, чтобы он не нанес вреда себе и окружающим.

Для дальнейшей разборки по делу и установления всех обстоятельств происшествия на место вызвали следственно-оперативную группу Покровского отделения полиции.

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Напомним, в субботу, 7 ноября, в Днепропетровской области в Кривом Роге мужчина с ножом напал на людей, в результате чего два человека погибли, а еще восемь получили ранения.

Нападавшего задержали, им оказался 29-летний местный житель, увлекавшийся мистикой. Тарас Усенко (так зовут мужчину) факта убийств не отрицал. Также злоумышленник прямо заявил, что он "пришел из ада", он "Сын Божий" и ему "Бог приказал убить 15 человек".

Власти Кривого Рога объявили понедельник, 9 ноября, днем траура по погибшим в результате жестокой резни, которую на днях устроил 29-летний "Осирис".