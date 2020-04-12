В Кривом Роге из-за контакта с женщиной, зараженной коронавирусом, пришлось изолировать около 100 человек

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Среди круга людей, с которыми контактировала женщина, есть медики и пациенты больницы

В Кривом Роге пришлось изолировать около 100 человек, поскольку они контактировали с женщиной, которая заболела COVID-19.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Среди людей, которых отправили на изоляцию, есть врачи, пациенты больницы, коллеги и близкие люди.

Известно, что женщину госпитализировали в больницу №3 еще 6 апреля по рекомендации семейного врача с диагнозом ОРВИ. Коронавирус был лабораторно подтвержден только через 4 дня методом ПЦР-анализа.

Медперсоналу больницы, где первоначально находилась женщина, сделали экспресс-тесты - в двух из них результаты – слабоположительные, в трех – положительные.

Также была осуществлена санобработка помещений, где находилась больная.

Семья женщины сейчас так же находится на самоизоляции дома.

Напомним, ранее сообщалось, что 11 апреля в Николаевской области, где ранее не фиксировали вспышки COVID-19, подтвердили первые два случая заболевания коронавирусом.

Также отмечалось, что в Минздраве заявили, что Украина может обойти пик заболеваемости на коронавирус COVID-19.