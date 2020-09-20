В Кременчуге произошла стрельба в кафе

В Кременчуге мужчина устроил стрельбу в кафе Фото из открытых источников

Огонь открыл один из отдыхающих заведения

В субботу, 19 сентября, в городе Кременчуг Полтавской области произошла стрельба в кафе. Об этом сообщает пресс-служба полиции города.

Как отмечается, информацию об инциденте правоохранители получили в 17 вечера. После чего на место происшествия прибыл экипаж тактико-оперативного реагирования.

Впоследствии выяснилось, что в местном заведении общественного питания один из отдыхающих открыл огонь из предмета, похожего на пистолет.

Оружие, из которого стрелял задержанный Патрульная полиция

"Прибыв по адресу вызова патрульным сообщили, что один из отдыхающих осуществлял выстрелы из неизвестного предмета, похожего на оружие. ТОРовцы задержали 34-летнего мужчину", - отметили в пресс-службе полиции.

Правоохранители задержали 34-летнего стрелка Патрульная полиция

Сейчас обстоятельства происшествия устанавливают следователи.

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Напомним, недавно в Одессе неизвестные мужчины устроили стрельбу в ресторане, в результате чего оба получили огнестрельные ранения. По информации следователей, участники конфликта относятся к одной из организованных преступных группировок региона.