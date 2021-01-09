В Кременчуге мужчина возле школы угрожал прохожим оружием

У мужчины во время осмотра обнаружили пистолет и нож Нацполиция

Правоохранители задержали нарушителя и открыли уголовное производство

В Кременчуге вблизи школы мужчина угрожал прохожим предметом, похожим на пистолет. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Как отмечается, 9 января правоохранители получили информацию, что на переулке Грозненский произошел конфликт между мужчиной и женщиной. Через некоторое время охранник местной школы сделала им замечание, после чего мужчина, участник конфликта, начал угрожать прохожим предметом, похожим на пистолет.

Однако, правоохранители задержали нарушителя. Им оказался ранее судимый гражданин, 1982 года рождения. Во время поверхностного осмотра у него обнаружили два предмета, похожие на пистолет и нож.

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В связи с этим следователи начали уголовное производство по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство, совершенное с применением оружия).

Напомним, недавно в Одессе патрульные вместе с жителями города задержали злоумышленника, который облил бензином авто и киоск и угрожал ножом людям.