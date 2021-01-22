В Кировоградской области задержали агента ФСБ РФ

Разоблаченный агент ФСБ в Кировоградской области Служба безопасности Украины

Злоумышленник также возглавлял местную ячейку запрещенной коммунистической партии

Контрразведчики Службы безопасности Украины задержали жителя Кропивницкого, который по заданию спецслужбы РФ собирал и передавал информацию о военнослужащих одного из подразделений сил специальных операций ВС Украины, а также представителей местных органов власти. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Согласно сообщению, было установлено, что агент, который также является руководителем ячейки запрещенной коммунистической партии, привлек к противоправной деятельности близкую родственницу и еще одного жителя Кропивницкого.

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Как отмечается, во время проведения обысков по месту жительства фигуранта правоохранители изъяли компьютерную технику и мобильные терминалы, которые использовались для сбора и передачи разведывательной информации.

Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Продолжаются неотложные следственные действия под процессуальным руководством Кировоградской областной прокуратуры.

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Напомним, недавно в Луганской области по материалам контрразведки Службы безопасности Украины объявлено о подозрении шестерым участникам незаконных вооруженных формирований, которые причастны к преступлениям против национальной и общественной безопасности.