В Кировоградской области во время ремонта на шахте погиб человек

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Еще один человек был травмирован

В Маловисковском районе Кировоградской области на шахте ГП "Смолинская" во время проведения ремонтных работ погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"5 ноября в пгт Смолино, Маловисковского района, на шахте ГП "Смолинская" на горизонте 640 м во время проведения ремонтных работ, в результате удара ковша погиб человек, еще 1 человек пострадал", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, спасатели подняли на поверхность травмированного, а также тело погибшего. Сейчас шахта работает в штатном режиме.

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