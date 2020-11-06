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В Кировоградской области во время ремонта на шахте погиб человек

Фото из открытых источников

Еще один человек был травмирован

В Маловисковском районе Кировоградской области на шахте ГП "Смолинская" во время проведения ремонтных работ погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС

"5 ноября в пгт Смолино, Маловисковского района, на шахте ГП "Смолинская" на горизонте 640 м во время проведения ремонтных работ, в результате удара ковша погиб человек, еще 1 человек пострадал", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, спасатели подняли на поверхность травмированного, а также тело погибшего. Сейчас шахта работает в штатном режиме.

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Напомним, недавно в Черкасской области во время пожара в доме погибли двое пожилых людей и трехлетний ребенок.

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