В Кировоградской области столкнулись два автобуса: Два человека погибли, еще 10 пострадали

ДТП Фото из открытых источников

Все пострадавшие были госпитализированы

На трассе Киев-Одесса два автобуса столкнулись, в результате чего 2 человека погибли, еще 10 получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

По информации спасателей, дорожно-транспортное происшествие произошло на автодороге М-05 Киев-Одесса вблизи села Большие Трояны Благовещенского района, при участии двух автобусов (Киев - Одесса и Кошице (Словацкая республика) - Одесса).

В результате столкновения пассажиры были заблокированы. Для их спасения были привлечены трое спасателей и одна единица техники. Все пострадавшие были госпитализированы.

Напомним, во вторник, 11 августа, на трассе Киев-Одесса вблизи пгт Любашевка грузовик DAF врезался в фуру Reanault Magnum. В результате погибли два человека.